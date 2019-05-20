Мбаппе дал понять, что уйдет из "ПСЖ"?

Форвард "ПСЖ" Кильян Мбаппе произнес речь после вручения ему приза лучшему игроку чемпионата Франции в нынешнем сезоне. Многие увидели в его словах намек на то, что оп покнет клуб.

- Я смог адаптироваться в свой первый сезон в новой команде, - цитирует футболиста Get French Football News. - Были некоторые разочарования, но это часть футбола. Это очень важный момент для меня. Я подхожу ко второму поворотному моменту в своей карьере. Здесь я открыл очень много нового. Возможно, настало время взять на себя больше ответственности. Возможно, я с удовольствием сделаю это в "ПСЖ" или у другом месте, в новом проекте.

Позднее француз в разговоре с журналистами в микст-зоне добавил.

- Я сказал то, что должен был сказать. В такой ситуации ты можешь послать месседж. Думаю, я сделал это. Если бы я сказал больше, это было бы слишком. Это был бы не тот месседж, который я хотел бы послать.

20-летний француз в текущем сезоне провел 42 матча за "ПСЖ" во всех турнирах. В его активе 38 мячей и 17 голевых передач.

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