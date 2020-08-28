Мауро Икарди сменил игровой номер в «ПСЖ»
15:20
Аргентинский нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди в новом сезоне будет выступать под девятым номером, сообщает пресс-служба парижан.
27-летний форвард воспользовался уходом из клуба Эдинсона Кавани по ходу нынешнего сезона и забрал вакантную «девятку» себе. Ранее аргентинец играл под 18-м номером.
На счету Икарди 20 голов и 4 результативных передачи в 31 матче за «ПСЖ» в сезоне-2019/20 во всех турнирах.
Un nouveau num?ro pour ??? ??? ! ?— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 28, 2020
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