Мауро Икарди сменил игровой номер в «ПСЖ»

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди в новом сезоне будет выступать под девятым номером, сообщает пресс-служба парижан.

27-летний форвард воспользовался уходом из клуба Эдинсона Кавани по ходу нынешнего сезона и забрал вакантную «девятку» себе. Ранее аргентинец играл под 18-м номером.

На счету Икарди 20 голов и 4 результативных передачи в 31 матче за «ПСЖ» в сезоне-2019/20 во всех турнирах.