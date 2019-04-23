Матч между "Амьеном" и "Страсбуром" будет судить женщина

Федерация футбола Франции на своем официальном сайте объявила о назначении Стефани Фраппар на матч 34-го тура лиги 1 между "Амьеном" и "Страсбуром". Она станет первой женщиной-арбитром в истории высшего дивизиона чемпионата Франции.

Данное назначение было сделано в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу среди женщин, который пройдет в 2020 году. Сообщается, что работа на матчах высшего дивизиона будет способствовать совершенствованию технической и спортивной подготовки, а также улучшению навыков работы с системой ВАР.

Фраппар работает на матчах лиги 2 с 2014 года.

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