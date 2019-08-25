Матч чемпионата Франции прерывался из-за оскорбительных кричалок фанатов

Матч чемпионата Франции между «Брестом» и «Реймсом» (1:0) прерывался на 53-й минуте по необычной причине. Как сообщает Le Figaro, главный судья встречи Хаким бен Эль Хадж остановил игру и отправился к диктору по стадиону, чтобы тот попросил фанатов прекратить петь. В своих песнях болельщики оскорбляли лигу, дополняя оскорбления гомофобными кричалками. Судья угрожал остановить матч, если эти слова не перестанут доноситься с трибун.

Отметим, что на прошлой неделе по такой же причине прерывался матч лиги 2 между «Нанси» и «Ле Маном».