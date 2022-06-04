Марсело Гальярдо претендует на пост главного тренера «ПСЖ»

Новым главным тренером «ПСЖ» может стать тренер «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо. Французский клуб уже провел предварительные переговоры с аргентинским специалистом, сообщает RMC Sport.

С момента вступления в должность тренера «Ривер Плейт» в 2014 году Гальярдо выиграл 13 титулов, в том числе два Кубка Либертадорес в 2015 и 2018 годах. В прошлом сезоне он привел клуб к титулу чемпионов Аргентины.

Ранее Гальярдо уже выступал в «ПСЖ» в качестве игрока в 2007-2008 годах. Тогда он также переходил в парижский клуб из «Ривер Плейта».

Недавно появилась информация, что «ПСЖ» в ближайшее время объявит о расторжении контракта с главным тренером команды Маурисио Почеттино.

50-летний аргентинец связан контрактом с парижским клубом до 30 июня 2023 года, однако сотрудничество с ним прекратят досрочно.