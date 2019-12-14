«Марсель» не смог победить «Метц»
В матче 18-го тура чемпионата Франции «Марсель» играл на выезде против «Метца». Встреча закончилась вничью со счетом 1:1.
«Марсель» набрал 35 очков и сохраняет второе место в турнирной таблице.
Чемпионат Франции. Лига 1
18-й тур
«Метц» — «Марсель» — 1:1 (1:0)
Голы: Нгюетт, 40 (1:0). Радоньич, 70 (1:1).
Нереализованный пенальти: Диалло, 52 (вратарь)
«Метц»: Укиджа, Бой, Сунзу, Юдоль, Сентонз, А.Траоре (Гакпа, 58), Ангбан, Майга, Фофана, Нгюетт, Диалло (Ньян, 76).
«Марсель»: Манданда (Пеле, 31), Альваро Гонсалес, Сакаи, Амави, Сарр (Радоньич, 46), Камара, Стротман (Жермен, 68), Сансон, Ронжье, Пайет, Бенедетто.
Предупреждения: Сарр, 25. Майга, 45+1. Бой, 85. Юдоль, 90+1. Фофана, 90+4.
Судья: Делажо (Франция).
14 декабря. Метц. Стадион «Сен-Симфорьен».
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