Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 00:38

Гол Мартинша принес «Монако» победу над «Марселем», Головин вышел на 85-й минуте

Сергей Разин
корреспондент
6 марта. Марсель - Монако - 0:1.
Фото Twitter

«Монако» в матче 27-го тура чемпионата Франции обыграл «Марсель» со счетом 1:0.

Единственный гол на 59-й минуте забил Желсон Мартинш. Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле на 85-й минуте.

После этого матча «Монако» с 41 очком занимает восьмое место в турнирной таблице, «Марсель» с 47 очками — на третьей строчке.

Франция. Лига 1. 27-й тур
06 мар, 22:45. Velodrome (Марсель)
Марсель
0:1
Монако
Голы
Мартинш, 58 (0:1)
Марсель
Пау Лопес Салиба Перес (Колашинац, 80) Чалета-Цар Камара Гендузи Жерсон Ронжье (Лирола, 80) Милик Пайет Бакамбю (Дьенг, 65)
Монако
Нюбель Вандерсон Бадиашиле (Матсима, 78) Дисаси Кайю Энрике Тшуамени Жан Лукас Фофана Мартинш (Диоп, 78) Бен-Йеддер (Головин, 85) Фолланд (Боаду, 78)
Предупреждения
Перес 53’, Камара 90+1’  -  Дисаси 56’
Судьи
Готье (Франция)

ФК Марсель
ФК Монако
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«С паралимпийцами поступили по-свински. Это отвратительно». О чем говорят лыжники - чемпионы Пекина
Победа «плохиша» Ковингтона, радость Хабиба за брата и обидное поражение Уланбекова: итоги UFC 272, где все еще можно встретить россиян
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Марсель» — «Монако»: Головин начнет игру в числе запасных
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 27 19 5 3 56-24 62
2
 Ницца 27 15 5 7 38-21 49
3
 Марсель 27 13 8 6 39-25 47
4
 Ренн 27 14 4 9 53-25 46
5
 Страсбур 27 12 8 7 49-32 44
6
 Нант 27 12 6 9 36-29 42
7
 Лион 27 11 9 7 38-33 41
8
 Лилль 27 11 9 7 37-35 42
9
 Монако 27 11 8 8 40-29 41
10
 Ланс 27 11 7 9 42-38 40
11
 Монпелье 27 11 4 12 41-40 37
12
 Брест 27 9 8 10 35-38 35
13
 Реймс 27 7 11 9 31-31 32
14
 Анже 27 7 8 12 31-40 29
15
 Клермон Фут 27 7 7 13 27-46 28
16
 Труа 27 6 7 14 25-41 25
17
 Сент-Этьен 27 6 7 14 28-50 25
18
 Лорьян 27 5 9 13 22-43 24
19
 Метц 27 4 10 13 25-46 22
20
 Бордо 27 4 10 13 38-65 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.03 23:00
Лорьян – Лион
 1 : 4
5.03 19:00
Ланс – Брест
 0 : 1
5.03 23:00
Ницца – ПСЖ
 1 : 0
6.03 15:00
Сент-Этьен – Метц
 1 : 0
6.03 17:00
Бордо – Труа
 0 : 2
6.03 17:00
Нант – Монпелье
 2 : 0
6.03 17:00
Реймс – Страсбур
 1 : 1
6.03 17:00
Ренн – Анже
 2 : 0
6.03 19:05
Лилль – Клермон Фут
 4 : 0
6.03 22:45
Марсель – Монако
 0 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 15
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 15
Гаэтан Лаборд

Гаэтан Лаборд

Ренн

 14
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 8
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 23 2 4
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 22 1 7
Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

 7 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости