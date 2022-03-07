Гол Мартинша принес «Монако» победу над «Марселем», Головин вышел на 85-й минуте

«Монако» в матче 27-го тура чемпионата Франции обыграл «Марсель» со счетом 1:0.

Единственный гол на 59-й минуте забил Желсон Мартинш. Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле на 85-й минуте.

После этого матча «Монако» с 41 очком занимает восьмое место в турнирной таблице, «Марсель» с 47 очками — на третьей строчке.