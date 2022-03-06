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Сегодня, 22:00

«Марсель» — «Монако»: Головин начнет игру в числе запасных

Иван Шитик
Корреспондент

6 марта состоится матч 27-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «Марселем». Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в число запасных.

Ранее Головин пропустил две игры «Монако» из-за мышечных проблем.

В текущем сезоне 25-летний футболист провел 26 матчей за «Монако» во всех турнирах, забив три мяча и сделав три голевые передачи.

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 0
Спартак 2
Матч завершен

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 4
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
Александр Головин
ФК Марсель
ФК Монако
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Лилль» в гостях разгромил «Клермон»
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 27 19 5 3 56-24 62
2
 Ницца 27 15 5 7 38-21 49
3
 Марсель 26 13 8 5 39-24 47
4
 Ренн 27 14 4 9 53-25 46
5
 Страсбур 27 12 8 7 49-32 44
6
 Нант 27 12 6 9 36-29 42
7
 Лион 27 11 9 7 38-33 41
8
 Лилль 27 11 9 7 37-35 42
9
 Ланс 27 11 7 9 42-38 40
10
 Монако 26 10 8 8 39-29 38
11
 Монпелье 27 11 4 12 41-40 37
12
 Брест 27 9 8 10 35-38 35
13
 Реймс 27 7 11 9 31-31 32
14
 Анже 27 7 8 12 31-40 29
15
 Клермон Фут 27 7 7 13 27-46 28
16
 Труа 27 6 7 14 25-41 25
17
 Сент-Этьен 27 6 7 14 28-50 25
18
 Лорьян 27 5 9 13 22-43 24
19
 Метц 27 4 10 13 25-46 22
20
 Бордо 27 4 10 13 38-65 22
Результаты / календарь
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38 тур
4.03 23:00
Лорьян – Лион
 1 : 4
5.03 19:00
Ланс – Брест
 0 : 1
5.03 23:00
Ницца – ПСЖ
 1 : 0
6.03 15:00
Сент-Этьен – Метц
 1 : 0
6.03 17:00
Бордо – Труа
 0 : 2
6.03 17:00
Нант – Монпелье
 2 : 0
6.03 17:00
Реймс – Страсбур
 1 : 1
6.03 17:00
Ренн – Анже
 2 : 0
6.03 19:05
Лилль – Клермон Фут
 4 : 0
6.03 22:45
Марсель – Монако
 - : -
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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

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 15
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 15
Гаэтан Лаборд

Гаэтан Лаборд

Ренн

 14
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 8
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 23 2 4
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Тежи Саванье

Монпелье

 22 1 7
Жером Эрго

Жером Эрго

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