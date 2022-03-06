«Марсель» — «Монако»: Головин начнет игру в числе запасных

6 марта состоится матч 27-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «Марселем». Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в число запасных.

Ранее Головин пропустил две игры «Монако» из-за мышечных проблем.

В текущем сезоне 25-летний футболист провел 26 матчей за «Монако» во всех турнирах, забив три мяча и сделав три голевые передачи.