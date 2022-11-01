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Сегодня, 18:20

«Марсель» хочет продлить контракт с Алексисом Санчесом

Иван Шитик
Корреспондент
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В «Марселе» определились с будущим нападающего Алексиса Санчеса, сообщает инсайдер Экрем Конур.

Провансальцы довольны уровнем игры 33-летнего форварда и планируют продлить с ним трудовое соглашение. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом следующего года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции чилиец принял участие в 10 матчах, в которых отметился 4 забитыми мячами.

Напомним, что Санчес перешел в «Марсель» прошедшим летом на правах свободного агента. Ранее он расторг контракт с миланским «Интером».

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Алексис Санчес
ФК Марсель
0
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 13 11 2 0 36-8 35
2
 Ланс 13 9 3 1 22-8 30
3
 Лорьян 13 8 3 2 24-18 27
4
 Ренн 13 8 3 2 28-12 27
5
 Монако 13 7 3 3 25-18 24
6
 Марсель 13 7 3 3 22-11 24
7
 Лилль 13 7 1 5 25-22 22
8
 Лион 13 6 2 5 22-16 20
9
 Клермон Фут 13 5 3 5 17-20 18
10
 Тулуза 13 4 4 5 19-23 16
11
 Ницца 13 4 4 5 13-16 16
12
 Труа 13 3 4 6 24-28 13
13
 Реймс 13 2 7 4 14-20 13
14
 Осер 13 3 3 7 13-25 12
15
 Нант 13 2 6 5 15-21 12
16
 Монпелье 13 4 0 9 22-27 12
17
 Брест 13 2 4 7 14-26 10
18
 Страсбур 13 1 7 5 14-21 10
19
 Анже 13 2 2 9 14-31 8
20
 Аяччо 13 2 2 9 8-20 8
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Труа – Осер
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5.11 19:00
Аяччо – Страсбур
 - : -
5.11 23:00
Анже – Ланс
 - : -
6.11 15:00
Лорьян – ПСЖ
 - : -
6.11 17:00
Клермон Фут – Монпелье
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 - : -
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