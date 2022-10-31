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Сегодня, 22:36

Отец Месси провел переговоры с клубом МЛС

Иван Шитик
Корреспондент
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Отец нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси — Хорхе Месси — ведет переговоры с клубом МЛС «Интер Майами», сообщает The Athletic.

«Интер Майами» уже несколько лет уговаривает Месси перейти к ним. И с каждым годом вероятность такого перехода увеличивается.

24 октября сообщалось, что «ПСЖ» ведет переговоры о продлении контракта с Месси. Французский клуб предлагает 35-летнему аргентинцу соглашение до 2024 года с опцией продления до 2025-го.

Также появилась информация, что 35-летний футболист покинет парижский клуб и в июле вернется в «Барселону», когда у него истечет действующий контракт с французской командой.

Лионель Месси
ФК Интер Майами
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 13 11 2 0 36-8 35
2
 Ланс 13 9 3 1 22-8 30
3
 Лорьян 13 8 3 2 24-18 27
4
 Ренн 13 8 3 2 28-12 27
5
 Монако 13 7 3 3 25-18 24
6
 Марсель 13 7 3 3 22-11 24
7
 Лилль 13 7 1 5 25-22 22
8
 Лион 13 6 2 5 22-16 20
9
 Клермон Фут 13 5 3 5 17-20 18
10
 Тулуза 13 4 4 5 19-23 16
11
 Ницца 13 4 4 5 13-16 16
12
 Труа 13 3 4 6 24-28 13
13
 Реймс 13 2 7 4 14-20 13
14
 Осер 13 3 3 7 13-25 12
15
 Нант 13 2 6 5 15-21 12
16
 Монпелье 13 4 0 9 22-27 12
17
 Брест 13 2 4 7 14-26 10
18
 Страсбур 13 1 7 5 14-21 10
19
 Анже 13 2 2 9 14-31 8
20
 Аяччо 13 2 2 9 8-20 8
Результаты / календарь
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32 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.11 23:00
Труа – Осер
 - : -
5.11 19:00
Аяччо – Страсбур
 - : -
5.11 23:00
Анже – Ланс
 - : -
6.11 15:00
Лорьян – ПСЖ
 - : -
6.11 17:00
Клермон Фут – Монпелье
 - : -
6.11 17:00
Ницца – Брест
 - : -
6.11 17:00
Реймс – Нант
 - : -
6.11 17:00
Тулуза – Монако
 - : -
6.11 19:05
Лилль – Ренн
 - : -
6.11 22:45
Марсель – Лион
 - : -
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ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 11
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 9
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 8
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 10 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 9 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 8 1 2
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