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«Марсель» близок к подписанию защитника «Вероны» Дойга

Руслан Минаев
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«Марсель» в ближайшее время оформит трансфер левого защитника «Вероны» Джоша Дойга, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Провансальцы» подпишут 21-летнего шотландца в качестве замены Ренану Лоди, который перейдет в «Аль-Хиляль». Саудовский клуб заплатит за 25-летнего бразильца около 20 миллионов евро. Главный тренер «провансальцев» Дженнаро Гаттузо подтвердил переговоры между клубами.

Дойг в этом сезоне провел за «Верону» 13 матчей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

ФК Верона
ФК Марсель
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2
 Ницца 17 10 5 2 19-9 35
3
 Монако 17 10 3 4 33-22 33
4
 Брест 17 9 4 4 25-15 31
5
 Марсель 18 7 7 4 26-19 28
6
 Лилль 17 7 7 3 21-14 28
7
 Ланс 17 7 5 5 21-17 26
8
 Реймс 17 8 2 7 22-23 26
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 Страсбур 18 6 6 6 19-23 24
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 Гавр 17 4 7 6 16-19 19
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 Метц 17 4 4 9 16-27 16
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17
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