Марко Верратти: «Мы в «ПСЖ» не из-за денег. За деньги играют в Китае»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти не считает финансы основным фактором прихода звездных игроков в команду. Клубом владеет инвестиционная компания из Катара.

— «ПСЖ» входит в топ-8 клубов мира, многие футболисты хотят играть за нашу команду, — приводит слова Верратти CulturePSG. — Кто-то скажет, что мы в «ПСЖ» из-за денег, но это не так. За деньги футболисты играют в Китае.

Если ты переходишь в «ПСЖ», то ставишь перед собой задачу выиграть Лигу чемпионов. Сделать это здесь ценнее, чем с другим клубом.