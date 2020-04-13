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Марко Верратти: «Мне кажется, что на карантине я тренируюсь больше, чем раньше»

12:23
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Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти рассказал о том, как проводит время в карантине из-за пандемии коронавируса.

— Я в порядке, все хорошо, — приводит слова Верратти PSG TV. - Карантин труден для всех, но я стараюсь сохранять позитивный настрой, чтобы немного больше наслаждаться своей семьей.

И я пытаюсь делать то, чего раньше не делал. Я работаю каждый день. Мне кажется, что я тренируюсь больше, чем раньше. Раньше с играми у нас не было много времени тренироваться или восстанавливаться от микротравм. Мне повезло, что дома есть беговая дорожка, я могу бегать.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 850 393 человека. Зафиксировано 114 253 летальных исхода от инфекции, вылечились 423 708 человек. Первое место по числу зараженных занимают США — 560 433 человек. Далее идут — Испания (166 831), Италия (156 363), Франция (132 591) и Германия (127 854).

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