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Маркизио может стать одноклубником Головина в «Монако»

16:16
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Экс-полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио подпишет контракт с «Монако», информирует Sportmediaset. Ожидается, что 33-летний итальянец заключит с монегасками однолетнее соглашение с возможностью его продления.

Маркизио перешел в «Зенит» в сентябре 2018 года. В составе петербургского клуба он провел 15 игр, в которых забил 2 гола. 1 июля «Зенит» объявил, что договорился о досрочном расторжении контракта с игроком.

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