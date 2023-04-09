Маркиньос прокомментировал свой 400-й матч в составе «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Маркиньос высказался о матче с «Ниццей» (2:0) в 30-м туре французской лиги 1, который стал для него 400-м за парижан.

«ПСЖ всегда выражал мне благодарность мне, фанаты тоже, да и все в этом клубе. Я очень счастлив в Париже», — приводит слова Маркиньоса журналист Фабрицио Романо.

28-летний бразилец выступает за «ПСЖ» с 2013 года. Он занимает третье место по числу игр за клуб за всю историю парижан.

В текущем сезоне защитник провел 37 матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами.