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Сегодня, 09:15

Маркиньос прокомментировал свой 400-й матч в составе «ПСЖ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «ПСЖ» Маркиньос высказался о матче с «Ниццей» (2:0) в 30-м туре французской лиги 1, который стал для него 400-м за парижан.

«ПСЖ всегда выражал мне благодарность мне, фанаты тоже, да и все в этом клубе. Я очень счастлив в Париже», — приводит слова Маркиньоса журналист Фабрицио Романо.

28-летний бразилец выступает за «ПСЖ» с 2013 года. Он занимает третье место по числу игр за клуб за всю историю парижан.

В текущем сезоне защитник провел 37 матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами.

Маркос Аоас Корреа (Маркиньос)
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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Гальтье о победе над «Ниццей»: «ПСЖ» приложил огромные усилия и действовал как команда»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 30 22 3 5 70-29 69
2
 Ланс 30 18 9 3 50-22 63
3
 Марсель 29 18 6 5 54-29 60
4
 Монако 29 17 6 6 61-40 57
5
 Лилль 30 15 7 8 54-38 52
6
 Ренн 29 15 5 9 47-30 50
7
 Реймс 29 11 13 5 39-28 46
8
 Ницца 30 11 12 7 38-28 45
9
 Лион 29 12 8 9 44-32 44
10
 Лорьян 29 12 8 9 42-40 44
11
 Монпелье 29 11 4 14 45-48 37
12
 Клермон Фут 29 10 7 12 29-41 37
13
 Тулуза 29 10 5 14 44-51 35
14
 Нант 29 6 12 11 30-40 30
15
 Брест 29 6 9 14 33-47 27
16
 Страсбур 30 5 11 14 38-52 26
17
 Осер 29 6 8 15 24-51 26
18
 Труа 29 4 9 16 38-62 21
19
 Аяччо 29 6 3 20 21-52 21
20
 Анже 30 3 5 22 23-64 14
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36 тур
37 тур
38 тур
7.04 22:00
Ланс – Страсбур
 2 : 1
8.04 18:00
Анже – Лилль
 1 : 0
8.04 22:00
Ницца – ПСЖ
 0 : 2
9.04 14:00
Лион – Ренн
 - : -
9.04 16:00
Аяччо – Осер
 - : -
9.04 16:00
Монпелье – Тулуза
 - : -
9.04 16:00
Реймс – Брест
 - : -
9.04 16:00
Труа – Клермон Фут
 - : -
9.04 18:05
Нант – Монако
 - : -
9.04 21:45
Лорьян – Марсель
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 19
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 19
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 17
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 14
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 24 2 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 22 2 3
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 23 2 2
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