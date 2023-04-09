«Ниццу» могут наказать за баннер болельщиков с оскорблениями в адрес матери тренера «ПСЖ» Гальтье

«Ницце» грозит штраф в размере 5 тысяч евро за баннер, который фанаты команды вывесили на матче против «ПСЖ» (0:2) в 30-м туре французской лиги 1.

Болельщики «Ниццы» продемонстрировали баннер с оскорблением в адрес матери главного тренера парижан Кристофа Гальтье.

После финального свистка Гальтье саркастично поаплодировал фанатам «Ниццы», в которой он работал в прошлом сезоне.

«Почему я так отреагировал? Вы видели баннер?! Вы читали, что на нем было написано?! Моей матери 83 года, она выздоравливает от рака», — цитирует Гальтье RMC Sport.