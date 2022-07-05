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Сегодня, 12:34

Манданда близок к переходу из «Марселя» в «Ренн»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Вратарь «Марселя» Стив Манданда близок к тому, чтобы сменить команду, сообщает L'Equipe.

По информации источника, 37-летний француз достиг устной договоренности о переходе в «Ренн». Теперь клубу необходимо согласовать сумму трансфера футболиста с «Марселем».

В сезоне-2021/22 Манданда пропустил 15 голов в 20 матчах за «Марсель», отыграв 10 встреч на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость голкипера в 1,5 миллиона евро.

Источник: https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Transferts-steve-mandanda-dit-oui-a-rennes/1342004
Стив Манданда
Футбол
ФК Марсель
ФК Ренн
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