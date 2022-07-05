Манданда близок к переходу из «Марселя» в «Ренн»
Вратарь «Марселя» Стив Манданда близок к тому, чтобы сменить команду, сообщает L'Equipe.
По информации источника, 37-летний француз достиг устной договоренности о переходе в «Ренн». Теперь клубу необходимо согласовать сумму трансфера футболиста с «Марселем».
В сезоне-2021/22 Манданда пропустил 15 голов в 20 матчах за «Марсель», отыграв 10 встреч на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость голкипера в 1,5 миллиона евро.
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16
|Лорьян
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17
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18
|Тулуза
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19
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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