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Сегодня, 13:25

«Монако» хочет подписать форварда менхенгладбахской «Боруссии» Эмболо

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Монако» интересуется нападающим менхенгладбахской «Боруссии» Брелем Эмболо, сообщает журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг.

По данным источника, монегаски уже сделали первое предложение по 25-летнему швейцарцу в размере чуть более чем 10 миллионов евро. Стороны ведут переговоры, сам футболист настроен на переход.

В сезоне-2021/22 Эмболо забил 11 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче за «Боруссию». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Источник: https://twitter.com/Plettigoal/status/1544254931447734274
Брель Эмболо
Футбол
Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Монако
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