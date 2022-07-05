«Монако» хочет подписать форварда менхенгладбахской «Боруссии» Эмболо

«Монако» интересуется нападающим менхенгладбахской «Боруссии» Брелем Эмболо, сообщает журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг.

По данным источника, монегаски уже сделали первое предложение по 25-летнему швейцарцу в размере чуть более чем 10 миллионов евро. Стороны ведут переговоры, сам футболист настроен на переход.

В сезоне-2021/22 Эмболо забил 11 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче за «Боруссию». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.