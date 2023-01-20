Новичок «Марселя» Руслан Малиновский рассказал об ожиданиях от предстоящего матча против «ПСЖ» в чемпионате Франции.

«На домашнюю игру с «ПСЖ», бесспорно, будет особенный настрой. Это, бесспорно, будет очень серьезная битва. Против Мбаппе я уже играл в составе «Аталанты». Это футболист мирового класса. А Месси — это Месси. Против него я еще не играл. Будет очень интересно», — сказал игрок Football.ua.

Матч «Марсель» — «ПСЖ» состоится 26 января. Малиновкий в этом месяце стал игроком «Марселя».