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Люка Тузар показал, как весело отметить день рождения в самоизоляции

02:06
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Полузащитнику «Лиона» Люка Тузару 29 апреля исполнилось 23 года. Француз опубликовал в этот день видеоролик в Twitter, как в самоизоляции из-за коронавируса отпраздновал день рождения.

«С Днем рождения меня», — написал Тузар.

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