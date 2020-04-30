Люка Тузар показал, как весело отметить день рождения в самоизоляции

Полузащитнику «Лиона» Люка Тузару 29 апреля исполнилось 23 года. Француз опубликовал в этот день видеоролик в Twitter, как в самоизоляции из-за коронавируса отпраздновал день рождения.

«С Днем рождения меня», — написал Тузар.