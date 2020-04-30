Люка Тузар показал, как весело отметить день рождения в самоизоляции
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Полузащитнику «Лиона» Люка Тузару 29 апреля исполнилось 23 года. Француз опубликовал в этот день видеоролик в Twitter, как в самоизоляции из-за коронавируса отпраздновал день рождения.
«С Днем рождения меня», — написал Тузар.
Happy Birthday to me ?? #ForeverAlone #Confinement #StayHome pic.twitter.com/KOkOnPy79O— Lucas Tousart (@lucas_tousart29) April 29, 2020
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