Орещук: «Головин отрабатывает свои деньги в «Монако»
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о зарплате полузащитника «Монако» Александра Головина.
В четверг, 21 марта, французское издание L'Equipe сообщило, что 27-летний россиянин зарабывает в клубе 3,6 миллиона евро в год. Хавбек входит в топ-3 самых высокооплачиваемых футболистов «монегасков».
«Если он зарабатывает 3,6 миллиона евро, то отнимаем налог во Франции, который составляет 49 или 52 процента. Тогда мы получим его чистый заработок. По факту он получает чуть больше 1,5 миллиона евро в год. Для любого большого клуба это небольшие деньги. Можно ли сказать, что Головин отрабатывает свои деньги? Конечно, можно и нужно», — цитирует Орещука «Спорт День за Днем».
Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года. В сезоне-2023/24 он принял участие в 25 матчах, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2026-го.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Головина в 30 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|27
|18
|8
|1
|64-23
|62
|
2
|Брест
|27
|14
|8
|5
|37-20
|50
|
3
|Монако
|27
|14
|7
|6
|52-38
|49
|
4
|Лилль
|27
|12
|10
|5
|39-24
|46
|
5
|Ницца
|27
|12
|7
|8
|28-22
|43
|
6
|Ланс
|27
|12
|6
|9
|36-29
|42
|
7
|Марсель
|27
|10
|9
|8
|40-30
|39
|
8
|Ренн
|27
|10
|9
|8
|40-33
|39
|
9
|Реймс
|27
|11
|6
|10
|35-36
|39
|
10
|Лион
|27
|10
|5
|12
|31-41
|35
|
11
|Тулуза
|27
|8
|8
|11
|32-36
|32
|
12
|Страсбур
|27
|8
|8
|11
|30-39
|32
|
13
|Монпелье
|27
|7
|9
|11
|33-40
|30
|
14
|Нант
|27
|8
|4
|15
|26-42
|28
|
15
|Гавр
|27
|6
|9
|12
|26-35
|27
|
16
|Лорьян
|27
|6
|8
|13
|35-50
|26
|
17
|Метц
|27
|6
|5
|16
|25-44
|23
|
18
|Клермон Фут
|27
|4
|8
|15
|19-46
|20
|29.03
|23:00
|
Лилль – Ланс
|2 : 1
|30.03
|19:00
|
Метц – Монако
|2 : 5
|30.03
|23:00
|
Лион – Реймс
|1 : 1
|31.03
|14:00
|
Лорьян – Брест
|0 : 1
|31.03
|16:00
|
Клермон Фут – Тулуза
|0 : 3
|31.03
|16:00
|
Гавр – Монпелье
|0 : 2
|31.03
|16:00
|
Ницца – Нант
|1 : 2
|31.03
|18:05
|
Страсбур – Ренн
|2 : 0
|31.03
|21:45
|
Марсель – ПСЖ
|0 : 2
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|24
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|15
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|13
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|7
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Александр Головин
Монако
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|16
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|19
|2
|3
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|18
|1
|2