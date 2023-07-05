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Луис Энрике: «Я рад приехать в Париж и получить здесь новый опыт»

Руслан Минаев
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Луис Энрике.
Фото Reuters

Новый главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал первый комментарий в качестве наставника парижан.

«Я рад приехать в Париж, чтобы получить здесь новый опыт, — цитирует испанца пресс-служба клуба. — Так интересно знакомиться с новыми людьми, жить в этом городе, изучать новый язык и, прежде всего, тренировать «ПСЖ».

53-летний специалист подписал контракт до 2025 года. Он сменил на посту Кристофа Гальтье, который тренировал клуб с лета прошлого года.

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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«ПСЖ» объявил о назначении Луиса Энрике главным тренером
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