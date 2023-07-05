Луис Энрике: «Я рад приехать в Париж и получить здесь новый опыт»

Новый главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал первый комментарий в качестве наставника парижан.

«Я рад приехать в Париж, чтобы получить здесь новый опыт, — цитирует испанца пресс-служба клуба. — Так интересно знакомиться с новыми людьми, жить в этом городе, изучать новый язык и, прежде всего, тренировать «ПСЖ».

53-летний специалист подписал контракт до 2025 года. Он сменил на посту Кристофа Гальтье, который тренировал клуб с лета прошлого года.