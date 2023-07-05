Президент «ПСЖ»: «Мбаппе обещал мне, что не уйдет бесплатно. Если он передумал, это не моя вина»
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал ситуацию вокруг будущего форварда парижан Килиана Мбаппе.
«Мбаппе? Моя позиция предельно ясна: если Килиан хочет остаться, мы хотим, чтобы он остался. Но он должен подписать новый контракт. Мы не можем позволить лучшему игроку мира уйти бесплатно. Это невозможно. Однажды он сказал: «Я никогда не уйду бесплатно. Он обещал мне. Если сегодня он передумал, это не моя вина», — приводит слова Аль-Хелаифи Actu Foot.
Ранее сообщалось, что 24-летний форвард прислал клубу уведомление о том, что не планирует активировать опцию продления контракта до 2025 года. Действующее соглашение Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом следующего года.
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17
|Гавр
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Брест – Ланс
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
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