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Президент «ПСЖ»: «Мбаппе обещал мне, что не уйдет бесплатно. Если он передумал, это не моя вина»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал ситуацию вокруг будущего форварда парижан Килиана Мбаппе.

«Мбаппе? Моя позиция предельно ясна: если Килиан хочет остаться, мы хотим, чтобы он остался. Но он должен подписать новый контракт. Мы не можем позволить лучшему игроку мира уйти бесплатно. Это невозможно. Однажды он сказал: «Я никогда не уйду бесплатно. Он обещал мне. Если сегодня он передумал, это не моя вина», — приводит слова Аль-Хелаифи Actu Foot.

Ранее сообщалось, что 24-летний форвард прислал клубу уведомление о том, что не планирует активировать опцию продления контракта до 2025 года. Действующее соглашение Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом следующего года.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Нассер Аль-Хелаифи
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