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Сегодня, 16:30

«ПСЖ» хочет сократить зарплатную ведомость команды на 30 процентов

Ана Горшкова
Корреспондент
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В «ПСЖ» планируют сократить зарплатную ведомость команды на 30 процентов летом, сообщает The Times.

По данным источника, сокращение расходов обусловлено мировым соглашение с УЕФА, которое связано с финансовым фэйр-плей. В связи с этим как минимум один игрок из трио Лионель Месси, Неймар, Килиан Мбаппе может покинуть клуб.

Сообщается, что окружению 31-летнего бразильца разрешили искать новый клуб, который удовлетворил бы запросы Неймара.

«ПСЖ» занимает первое место в чемпионате Франции, набрав 57 очков в 24 матчах.

Источник: The Times
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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«Осер» обыграл «Лорьян» в матче лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 24 18 3 3 59-23 57
2
 Марсель 24 16 4 4 48-22 52
3
 Ланс 25 14 8 3 39-20 50
4
 Монако 24 15 5 4 53-31 50
5
 Лилль 25 13 5 7 45-32 44
6
 Ренн 24 13 4 7 44-28 43
7
 Лорьян 25 11 6 8 38-36 39
8
 Лион 25 11 5 9 39-28 38
9
 Ницца 24 10 8 6 30-21 38
10
 Реймс 24 7 13 4 30-26 34
11
 Тулуза 24 9 5 10 41-42 32
12
 Клермон Фут 24 8 6 10 24-33 30
13
 Нант 24 6 10 8 25-29 28
14
 Монпелье 25 8 3 14 36-46 27
15
 Осер 25 5 6 14 22-48 21
16
 Страсбур 24 4 9 11 29-42 21
17
 Брест 25 4 8 13 26-42 20
18
 Труа 24 4 7 13 33-53 19
19
 Аяччо 24 5 3 16 18-45 18
20
 Анже 25 2 4 19 21-53 10
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
24.02 23:00
Лилль – Брест
 2 : 1
25.02 19:00
Анже – Лион
 1 : 3
25.02 23:00
Монпелье – Ланс
 1 : 1
26.02 15:00
Лорьян – Осер
 0 : 1
26.02 17:00
Аяччо – Труа
 - : -
26.02 17:00
Клермон Фут – Страсбур
 - : -
26.02 17:00
Нант – Ренн
 - : -
26.02 17:00
Реймс – Тулуза
 - : -
26.02 19:05
Монако – Ницца
 - : -
26.02 22:45
Марсель – ПСЖ
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 15
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 15
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 15
П
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 20 2 3
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 19 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 20 2 2
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