«ПСЖ» хочет сократить зарплатную ведомость команды на 30 процентов

В «ПСЖ» планируют сократить зарплатную ведомость команды на 30 процентов летом, сообщает The Times.

По данным источника, сокращение расходов обусловлено мировым соглашение с УЕФА, которое связано с финансовым фэйр-плей. В связи с этим как минимум один игрок из трио Лионель Месси, Неймар, Килиан Мбаппе может покинуть клуб.

Сообщается, что окружению 31-летнего бразильца разрешили искать новый клуб, который удовлетворил бы запросы Неймара.

«ПСЖ» занимает первое место в чемпионате Франции, набрав 57 очков в 24 матчах.