«Ницца» одержала волевую победу в матче с «Лорьяном»

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«Лорьян» в домашнем матче 13-го тура чемпионата Франции уступил «Ницце» (1:2).

На гол нападающего Данго Уаттара гости ответили точными ударами защитника Юсефа Аталя и форварда Гаэтана Лаборда в середине второго тайма.

«Лорьян» (27 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице лиги 1, «Ницца» (16 очков) поднялась на 10-ю строчку.