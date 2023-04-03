Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 15:25

Блан: «В «ПСЖ» сезон заканчивается с вылетом из Лиги чемпионов»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Лиона» Лоран Блан рассказал о специфике работы в «ПСЖ». Специалист работал в парижском клубе с 2013 по 2016 год.

«Если ты все еще участвуешь в Лиге чемпионов, все в порядке. Когда ты вылетаешь из Лиги чемпионов, все кончено, сезон окончен, и вы говорите о следующем сезоне. Трудно мотивировать всех игроков на победу в лиге», — цитирует Блана RMC Sport.

Под его руководством парижане трижды становились чемпионами Франции, три раза выигрывали Кубок лиги и дважды Кубок Франции.

Футбол
ФК Лион
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Лоран Блан
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российская шпажистка Муртазаева о поддержке иностранных соперников: «Говорят, что скучают»
«Ростов» на жилах уходит в отрыв от «Спартака». Чернов забил с 30 метров
Число пострадавших при взрыве Петербурге возросло до 30
УПЦ сообщила о госпитализации одного из глумившихся над певчей лавры
Политолог назвал взрыв в Петербурге отвлечением внимания от событий на Украине
В Петербурге задержали подозреваемую в причастности к убийству Татарского
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хавбек «ПСЖ» Перейра раскритиковал отношение игроков к команде

Павар — о своей позиции в сборной Франции: «Я понимаю выбор Дешама»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 29 21 3 5 68-29 66
2
 Марсель 29 18 6 5 54-29 60
3
 Ланс 29 17 9 3 48-21 60
4
 Монако 29 17 6 6 61-40 57
5
 Ренн 29 15 5 9 47-30 50
6
 Лилль 29 15 7 7 54-37 52
7
 Ницца 29 11 12 6 38-26 45
8
 Лорьян 29 12 8 9 42-40 44
9
 Реймс 29 11 13 5 39-28 46
10
 Лион 29 12 8 9 44-32 44
11
 Монпелье 29 11 4 14 45-48 37
12
 Тулуза 29 10 5 14 44-51 35
13
 Клермон Фут 29 10 7 12 29-41 37
14
 Нант 29 6 12 11 30-40 30
15
 Страсбур 29 5 11 13 37-50 26
16
 Осер 29 6 8 15 24-51 26
17
 Брест 29 6 9 14 33-47 27
18
 Труа 29 4 9 16 38-62 21
19
 Аяччо 29 6 3 20 21-52 21
20
 Анже 29 2 5 22 22-64 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
7.04 22:00
Ланс – Страсбур
 - : -
8.04 18:00
Анже – Лилль
 - : -
8.04 22:00
Ницца – ПСЖ
 - : -
9.04 14:00
Лион – Ренн
 - : -
9.04 16:00
Аяччо – Осер
 - : -
9.04 16:00
Монпелье – Тулуза
 - : -
9.04 16:00
Реймс – Брест
 - : -
9.04 16:00
Труа – Клермон Фут
 - : -
9.04 18:05
Нант – Монако
 - : -
9.04 21:45
Лорьян – Марсель
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 19
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 19
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 17
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 13
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 24 2 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 22 2 3
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 23 2 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости