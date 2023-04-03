Павар — о своей позиции в сборной Франции: «Я понимаю выбор Дешама»

Защитник «Баварии» и сборной Франции Бенжамен Павар высказался о своей позиции в национальной команде.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам использовал игрока на правом фланге обороны. Ранее футболист был недоволен подобным выбором позиции в «Баварии».

«Я понимаю выбор Дешама. Я всегда уважал их, если на то пошло. От сборной Франции не отказываются. Я здесь ради коллектива. Если тренер решит поставить меня правым защитником, я сделаю все возможное», — приводит слова Павара Telefoot.

Команда Дидье Дешама с 6 очками возглавляет группу B отборочного турнира Евро-2024.