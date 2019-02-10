Лоран Блан: "Приступлю к работе со следующего сезона"

Бывший главный тренер "ПСЖ" и сборной Франции Лоран Блан намерен вернуться к работе со следующего сезона. 53-летний специалист нигде не работал с 2016 года, когда ушел из парижского клуба.

– Надеюсь, что в следующем сезоне приступлю к работе, – цитирует Telefoot Блана. – Я хотел отвлечься, позаботиться о семье, чтобы потом спокойно думать уже о том, чтобы чем-то заняться в футболе. Каждый раз, когда появляется вакансия в каком-то клубе, пресса называет мое имя. Часто без причины. Я никогда не настаивал на том, что буду работать только с топ-клубами.