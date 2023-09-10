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Сегодня, 21:32

Гаттузо может возглавить «Лион»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо является одним из кандидатов на пост главного тренера «Лиона», сообщает FootMercato.

Кандидатуру 45-летнего итальянца владельцу «Лиона» предложил агент Жорже Мендеш. Сам Гаттузо заинтересован в продолжении карьеры во Франции.

Последним местом работы Гаттузо была «Валенсия», которую он покинул в январе этого года. До этого итальянец тренировал «Наполи», «Милан», «Пизу», греческий «ОФИ», «Палермо» и «Сьон».

«Лион» с 1 набранным очком замыкает турнирную таблицу французской лиги 1 после 4 туров. Сейчас команду возглавляет Лоран Блан.

Дженнаро Гаттузо
Футбол
ФК Лион
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 И В Н П +/- О
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 Монако 4 3 1 0 13-5 10
2
 ПСЖ 4 2 2 0 8-3 8
3
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
4
 Реймс 4 2 1 1 8-5 7
5
 Лилль 4 2 1 1 5-5 7
6
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
7
 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
8
 Ницца 4 1 3 0 4-2 6
9
 Страсбур 4 2 0 2 4-6 6
10
 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
11
 Лорьян 4 1 2 1 5-5 5
12
 Тулуза 4 1 2 1 5-6 5
13
 Метц 4 1 2 1 6-9 5
14
 Монпелье 4 1 1 2 7-7 4
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Клермон Фут 4 0 1 3 4-9 1
17
 Ланс 4 0 1 3 4-10 1
18
 Лион 4 0 1 3 3-10 1
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26 тур
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28 тур
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
17.09 00:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
17.09 00:00
Ланс – Метц
 - : -
17.09 00:00
Лорьян – Монако
 - : -
17.09 00:00
Лион – Гавр
 - : -
17.09 00:00
Марсель – Тулуза
 - : -
17.09 00:00
ПСЖ – Ницца
 - : -
17.09 00:00
Реймс – Брест
 - : -
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