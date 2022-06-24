Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера поделился мнением о первом сезоне нападающего Лионеля Месси в клубе.

В прошедшем сезоне 35-летний аргентинец забил 11 мячей и отдал 15 результативных передач в 34 матчах за парижан во всех турнирах.

«От Месси требуют 50 мячей за сезон, поэтому, если он их не забивает, люди начинают болтать, — приводит слова Эрреры AS. — Также не следует забывать, что Лионель установил исторический рекорд лиги 1, 10 раз попав в каркас! Если бы он забил еще десять мячей, можно было бы говорить об очень хорошем сезоне для него. Месси — лучший футболист всех времен, это не обсуждается. Теперь я восхищаюсь им еще больше из-за того, с какой скромностью Лео выполняет свою повседневную работу, всегда улыбается людям».

Контракт Месси с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.