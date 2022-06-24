Эррера: «Месси — лучший футболист всех времен»
Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера поделился мнением о первом сезоне нападающего Лионеля Месси в клубе.
В прошедшем сезоне 35-летний аргентинец забил 11 мячей и отдал 15 результативных передач в 34 матчах за парижан во всех турнирах.
«От Месси требуют 50 мячей за сезон, поэтому, если он их не забивает, люди начинают болтать, — приводит слова Эрреры AS. — Также не следует забывать, что Лионель установил исторический рекорд лиги 1, 10 раз попав в каркас! Если бы он забил еще десять мячей, можно было бы говорить об очень хорошем сезоне для него. Месси — лучший футболист всех времен, это не обсуждается. Теперь я восхищаюсь им еще больше из-за того, с какой скромностью Лео выполняет свою повседневную работу, всегда улыбается людям».
Контракт Месси с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
|И
|В
|Н
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|+/-
|О
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1
|ПСЖ
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|0-0
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2
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7.08
|00:00
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Анже – Нант
|- : -
|7.08
|00:00
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|00:00
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Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|00:00
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|00:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|7.08
|00:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
|00:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|00:00
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|00:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|7.08
|00:00
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Тулуза – Ницца
|- : -