«Лион» упустил победу над «Амьеном» в чемпионате Франции перед игрой с «Зенитом» в ЛЧ

«Амьен» дома сыграл вничью с «Лионом» (2:2) в матче 5-го тура чемпионата Франции. На 7-й минуте встречи счет открыл защитник хозяев Кристоф Жалле. Спустя две минуты форвард гостей Мусса Дембеле забил гол, а на 34-й минуте игры оформил дубль. На второй компенсированной минуте матча хавбек Матье Бодмер установил окончательный счет.

«Лион» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции с 8 очками. «Амьен» — 17-я строчка и 4 балла.

Чемпионат Франции. Лига 1

5-й тур

«Амьен» — «Лион» — 2:2 (1:2)

Голы: Жалле, 7 (1:0). Дембеле, 9 (1:1). Дембеле, 34 (1:2). Бодмер, 90+2 (2:2).

«Амьен»: Гюртнер, Жалле, Шеджу, Алеесами, Лефор, Блен (Монкондюи, 75), Гнаоре, Какюта, Конате (Отеро, 23), Гирасси, Диабате (Бодмер, 87).

«Лион»: Антони Лопеш, Марселу (Соле, 82), Дюбуа, Тете, Андерсен, Тузар, Рейне-Аделаида (Жан Лукас, 79), Ауар, Дембеле, Траоре, Террье (Корне, 85).

Предупреждения: Диабате, 3. Рейне-Аделаида, 74. Монкондюи, 85. Алеесами, 88. Тузар, 90+3.

Судья: Бастьен (Франция).

13 сентября. Амьен. Стадион «Stade de la Licorne».

17 сентября «Зенит» сыграет с «Лионом» в первом туре группового турнира ЛЧ. Встреча пройдет во Франции.

Чемпионат Франции: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица