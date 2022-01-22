«Лион» обыграл «Сент-Этьен» в дерби

«Лион» переиграл «Сент-Этьен» в матче 22-го тура чемпионата Франции — 1:0. Единственный мяч на 15-й минуте встречи с пенальти забил нападающий Мусса Дембеле.

Это был 125-й матч в противостоянии между «Сент-Этьеном» и «Лионом» во всех турнирах. На счету «зеленых» 44 победы, а у «ткачей» — 47.

«Лион» продлил беспроигрышную серию до шести встреч. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице. «Сент-Этьен» идет на последней строчке.