Голкипер «ПСЖ» Рико продолжит карьеру в «Мальорке»

Голкипер «ПСЖ» Серхио Рико перешел в «Мальорку», сообщает пресс-служба клуба.

Испанский клуб арендовал 28-летнего футболиста до конца сезона-2021/22.

В этом сезоне Рико провел всего 22 минуты за «ПСЖ» в чемпионате Франции, пропустив один гол.

В «ПСЖ» футболист выступает с 2019 года. За это время от провел 24 матча за парижан. Недавно вратарь излечился от коронавируса.