«Лион» поздравил Испанию с возобновлением сезона

«Лион» на официальном сайте выпустил пресс-релиз по поводу возобновления сезона в чемпионате Испании. 8 июня планируется провести первые матчи после паузы из-за коронавируса.

«Лион» надеется, что пример Испании, последовавшей за Германией, поможет поспешно пересмотреть решение, принятое во Франции", — говорится в заявлении.

L'OL se f?licite de la reprise de la Liga



Communiqu? du club ??https://t.co/x8AWH0iA8r — Olympique Lyonnais (@OL) May 23, 2020

Напомним, 30 апреля сезон-2019/20 во Франции был досрочно завершен. Места в таблице были распределены по индексу эффективности (отношение очков к сыгранным матчам), поэтому «Лион» не попал в еврокубки.