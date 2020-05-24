«Лион» поздравил Испанию с возобновлением сезона
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«Лион» на официальном сайте выпустил пресс-релиз по поводу возобновления сезона в чемпионате Испании. 8 июня планируется провести первые матчи после паузы из-за коронавируса.
«Лион» надеется, что пример Испании, последовавшей за Германией, поможет поспешно пересмотреть решение, принятое во Франции", — говорится в заявлении.
L'OL se f?licite de la reprise de la Liga— Olympique Lyonnais (@OL) May 23, 2020
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Напомним, 30 апреля сезон-2019/20 во Франции был досрочно завершен. Места в таблице были распределены по индексу эффективности (отношение очков к сыгранным матчам), поэтому «Лион» не попал в еврокубки.
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