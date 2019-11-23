«Лион» перед матчем с «Зенитом» обыграл «Ниццу» в чемпионате Франции
«Лион» обыграл «Ниццу» в 14-м туре чемпионата Франции со счетом 2:1. Голы в составе победителей забили полузащитник Джефф Рейне-Аделаида и нападающий Мусса Дембеле.
Следующий матч «Лион» проведет в групповом турнире Лиги чемпионов с «Зенитом».
Чемпионат Франции. Лига 1
14-й тур
Голы: Рейне-Аделаида, 10 (1:0). Дембеле, 28 — с пенальти (2:0). Дольберг, 78 (2:1).
«Лион»: Антони Лопеш, Денайер, Дюбуа, Андерсен, Марсал, Тузар, Рейне-Аделаида (Коне, 37), Тиагу Мендес, Дембеле, Траоре (Корне, 71), Террье (Рафаэл да Силва, 79).
«Ницца»: Бенитес, Данте, Бюрнер, Эрелль (Сарр, 46), Нсоки, Сиприен, Ле Мелу, Будауи (Лусамба, 79), Унас, Дольберг, Ганаго (Маолида, 61).
Предупреждения: Рейне-Аделаида, 33. Данте, 56. Бюрнер, 65. Тиагу Мендес, 90+4. Унас, 90+4.
Удаления: Марсал, 34. Бюрнер, 86.
Судья: Делерю (Франция).
23 ноября. Лион. Стадион «Люмьер».
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