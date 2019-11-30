«Лион» обыграл «Страсбур» и поднялся на четвертое место с десятого

«Лион» взял верх над «Страсбуром» в выездном матче чемпионата Франции — 2:1. Это позволило команде Руди Гарсии подняться с десятого места на четвертое.

Чемпионат Франции

Лига 1

15-й тур

«Страсбур» — «Лион» — 1:2 (1:1)

Голы: Фофана, 22 (1:0). Корне, 40 (1:1). Рен-Аделаид, 75 (1:2).

«Страсбур»: Селс, Лала, Митрович, Джикю, Каси, Симакан, Томассон (Беллегард, 77), Льенар, Фофана (Да Кошта, 82), Мотиба (Зохи, 89), Айорк.

«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Ю.Коне (Дюбуа, 66. Рафаэл да Силва, 83), Денайер, Тете, Тузар, Рен-Аделаид, Какере, Дембеле (Аннерсен, 90), Корне, Террье.

Предупреждения: Лала, 47. Айорк, 68. Да Кошта, 89. Дембеле, 90+4.

Судья: Лесаж.

30 ноября. Страсбург. Стадион «ла Мено».