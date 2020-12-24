«Лион» разгромил «Нант»

«Лион» переиграл на своем поле «Нант» в матче 17-го тура чемпионата Франции (3:0). Голами отметились Карл Токо-Экамби, Тино Кадевере и Лукас Пакета.

Чемпионат Франции

Лига 1

17-й тур

«Лион» — «Нант» — 3:0 (3:0)

Голы: Токо-Экамби, 4 (1:0). Кадевере, 37 (2:0). Лукас Пакета, 44 (3:0).

«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа, Тиагу Мендес (Диоманде, 89), Ауар, Лукас Пакета (Де Шильо, 70), Депай, Корне (Гимарайнс, 70), Токо-Экамби (Шерки, 71), Кадевере (Сумаре, 88).

«Нант»: Лафон, Коршья, Аппиа, Паллуа, Кастеллетто, Жиротто, Абед (Туре, 80), Чиривелья (Луза, 60), Коко (Кулибали, 60), Коло Муани (Ндилу, 90), Бамба (Саймон, 59).

Предупреждения: Марселу, 14. Коко, 34. Абед, 56. Паллуа, 68.

Судья: Бюке.

23 декабря. Лион. Стадион «Люмьер».