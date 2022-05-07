«Лион» намерен продлить контракт с полузащитником Какере

«Лион» планирует продлить контракт с полузащитником Максансом Какере, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, клуб достиг договоренности с 22-летним французом о подписании нового соглашения до 2026 года.

Какере — воспитанник «Лиона», в сезоне-2021/22 футболист сделал 1 результативную передачу в 37 матчах. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что полузащитником интересуется «Милан». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 20 миллионов евро.