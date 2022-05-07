«Лион» намерен продлить контракт с полузащитником Какере
«Лион» планирует продлить контракт с полузащитником Максансом Какере, сообщает журналист Николо Скира.
По данным источника, клуб достиг договоренности с 22-летним французом о подписании нового соглашения до 2026 года.
Какере — воспитанник «Лиона», в сезоне-2021/22 футболист сделал 1 результативную передачу в 37 матчах. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что полузащитником интересуется «Милан». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 20 миллионов евро.
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|35
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|8
|8
|56-36
|65
|
3
|Монако
|36
|19
|8
|9
|59-36
|65
|
4
|Ренн
|35
|19
|5
|11
|77-36
|62
|
5
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|35
|18
|7
|10
|44-29
|60
|
6
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|35
|15
|12
|8
|58-39
|57
|
7
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|35
|15
|11
|9
|59-45
|55
|
8
|Ланс
|35
|15
|10
|10
|55-44
|55
|
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|36
|13
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|51
|
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|35
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|9
|12
|50-43
|51
|
11
|Брест
|35
|13
|9
|13
|45-48
|48
|
12
|Монпелье
|35
|12
|7
|16
|48-53
|43
|
13
|Реймс
|35
|10
|13
|12
|38-38
|43
|
14
|Труа
|35
|9
|9
|17
|33-47
|36
|
15
|Анже
|35
|8
|11
|16
|38-53
|35
|
16
|Лорьян
|35
|8
|10
|17
|34-59
|34
|
17
|Клермон Фут
|35
|8
|9
|18
|35-65
|33
|
18
|Сент-Этьен
|35
|7
|10
|18
|38-70
|31
|
19
|Бордо
|35
|5
|12
|18
|47-85
|27
|
20
|Метц
|35
|4
|13
|18
|31-62
|25
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38 тур
|6.05
|22:00
|
Лилль – Монако
|1 : 2
|7.05
|18:00
|
Брест – Страсбур
|- : -
|8.05
|14:00
|
Метц – Лион
|- : -
|8.05
|16:00
|
Анже – Бордо
|- : -
|8.05
|16:00
|
Клермон Фут – Монпелье
|- : -
|8.05
|16:00
|
Реймс – Ланс
|- : -
|8.05
|18:05
|
Лорьян – Марсель
|- : -
|8.05
|21:45
|
ПСЖ – Труа
|- : -
|11.05
|20:00
|
Ницца – Сент-Этьен
|- : -
|11.05
|22:00
|
Нант – Ренн
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Кильян Мбаппе
ПСЖ
|25
|
|
Мартен Террье
Ренн
|21
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|21
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|15
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|11
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|31
|2
|4
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|29
|2
|6
|
|
Жемерсон
Метц
|14
|2
|3
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