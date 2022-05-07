Кабелла выбыл до конца сезона из-за травмы

Полузащитник Реми Кабелла больше не сможет помочь «Монпелье» в матче 36-го тура чемпионата Франции с «Клермоном». 32-летний француз получил травму и не попал в заявку на игру.

«Кабелла почувствовал дискомфорт в подколенном сухожилии. Мы не будем им рисковать», — цитирует L'Equipe главного тренера «Монпелье» Оливье Далль'Ольо.

По информации журналиста Мохамеда Тубаше-Тера, Кабелла не сыграет до конца сезона.

9 марта «Краснодар» объявил о досрочном расторжении контракта с Кабелла по обоюдному согласию сторон. 6 апреля «Монпелье» заключил с игроком соглашение до конца сезона.

В этом сезоне Кабелла успел сыграть в 5 матчах чемпионата Франции, но результативными действиями не отметился.