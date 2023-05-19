«Лион» — «Монако»: Головин сыграет с первых минут

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в стартовый состав своей команды на матч 36-го тура чемпионата Франции против «Лиона».

«Лион»: Лопеш, Тальяфико, Лукеба, Диоманд, Кумбеди, Толиссо, Какере, Барколя, Шерки, Жефферсон, Ляказетт.

«Монако»: Нубель, Энрике, Матсима, Дисаси, Вандерсон, Матацо, Фофана, Якобс, Головин, Аклиуш, Бен Йеддер.

Игра пройдет в Лионе. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.