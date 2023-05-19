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Сегодня, 19:06

Экс-игрок «Краснодара» Кабелла — лидер топ-5 лиг Европы по числу созданных моментов за 90 минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Реми Кабелла.
Фото AFP

Полузащитник «Лилля» Реми Кабелла лидирует в топ-5 лигах Европы по числу созданных голевых моментов в пересчете на 90 минут, сообщает Opta.

33-летний полузащитник в среднем создает для партнеров 2,63 голевых момента. Он опережает по этому показателю Флориана Виртца («Байер», 2,62), Бруну Фернандеша («Манчестер Юнайтед», 2,59), Жерара Деулофеу («Удинезе», 2,59) и Кевина де Брейне («Манчестер Сити», 2,56).

Кабелла выступает за «Лилль» с лета прошлого года. С 2019 по 2022 годы француз играл в РПЛ за «Краснодар».

Реми Кабелла
Футбол
ФК Лилль
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 35 26 3 6 84-35 81
2
 Ланс 35 22 9 4 59-27 75
3
 Марсель 35 22 7 6 65-35 73
4
 Монако 35 19 8 8 68-51 65
5
 Лилль 35 17 9 9 60-41 60
6
 Ренн 35 18 5 12 60-38 59
7
 Лион 35 16 8 11 58-43 56
8
 Клермон Фут 35 15 8 12 39-45 53
9
 Лорьян 35 14 10 11 49-47 52
10
 Ницца 35 13 12 10 42-34 51
11
 Реймс 35 12 14 9 42-37 50
12
 Монпелье 35 13 5 17 57-58 44
13
 Тулуза 35 12 7 16 48-55 43
14
 Страсбур 35 9 11 15 48-55 38
15
 Брест 35 9 11 15 39-50 38
16
 Осер 35 8 10 17 32-57 34
17
 Нант 35 6 15 14 35-50 33
18
 Аяччо 35 6 5 24 22-66 23
19
 Труа 35 4 10 21 42-77 22
20
 Анже 35 3 5 27 29-77 14
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19.05 22:00
Лион – Монако
 - : -
20.05 18:00
Нант – Монпелье
 - : -
20.05 22:00
Лилль – Марсель
 - : -
21.05 14:00
Аяччо – Ренн
 - : -
21.05 16:00
Брест – Клермон Фут
 - : -
21.05 16:00
Ницца – Тулуза
 - : -
21.05 16:00
Реймс – Анже
 - : -
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21.05 21:45
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Неймар

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

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