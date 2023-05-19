Экс-игрок «Краснодара» Кабелла — лидер топ-5 лиг Европы по числу созданных моментов за 90 минут
Полузащитник «Лилля» Реми Кабелла лидирует в топ-5 лигах Европы по числу созданных голевых моментов в пересчете на 90 минут, сообщает Opta.
33-летний полузащитник в среднем создает для партнеров 2,63 голевых момента. Он опережает по этому показателю Флориана Виртца («Байер», 2,62), Бруну Фернандеша («Манчестер Юнайтед», 2,59), Жерара Деулофеу («Удинезе», 2,59) и Кевина де Брейне («Манчестер Сити», 2,56).
Кабелла выступает за «Лилль» с лета прошлого года. С 2019 по 2022 годы француз играл в РПЛ за «Краснодар».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|35
|26
|3
|6
|84-35
|81
|
2
|Ланс
|35
|22
|9
|4
|59-27
|75
|
3
|Марсель
|35
|22
|7
|6
|65-35
|73
|
4
|Монако
|35
|19
|8
|8
|68-51
|65
|
5
|Лилль
|35
|17
|9
|9
|60-41
|60
|
6
|Ренн
|35
|18
|5
|12
|60-38
|59
|
7
|Лион
|35
|16
|8
|11
|58-43
|56
|
8
|Клермон Фут
|35
|15
|8
|12
|39-45
|53
|
9
|Лорьян
|35
|14
|10
|11
|49-47
|52
|
10
|Ницца
|35
|13
|12
|10
|42-34
|51
|
11
|Реймс
|35
|12
|14
|9
|42-37
|50
|
12
|Монпелье
|35
|13
|5
|17
|57-58
|44
|
13
|Тулуза
|35
|12
|7
|16
|48-55
|43
|
14
|Страсбур
|35
|9
|11
|15
|48-55
|38
|
15
|Брест
|35
|9
|11
|15
|39-50
|38
|
16
|Осер
|35
|8
|10
|17
|32-57
|34
|
17
|Нант
|35
|6
|15
|14
|35-50
|33
|
18
|Аяччо
|35
|6
|5
|24
|22-66
|23
|
19
|Труа
|35
|4
|10
|21
|42-77
|22
|
20
|Анже
|35
|3
|5
|27
|29-77
|14
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.05
|22:00
|
Лион – Монако
|- : -
|20.05
|18:00
|
Нант – Монпелье
|- : -
|20.05
|22:00
|
Лилль – Марсель
|- : -
|21.05
|14:00
|
Аяччо – Ренн
|- : -
|21.05
|16:00
|
Брест – Клермон Фут
|- : -
|21.05
|16:00
|
Ницца – Тулуза
|- : -
|21.05
|16:00
|
Реймс – Анже
|- : -
|21.05
|16:00
|
Труа – Страсбур
|- : -
|21.05
|18:05
|
Лорьян – Ланс
|- : -
|21.05
|21:45
|
Осер – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|26
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|25
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|21
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|15
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|27
|3
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|27
|2
|5
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|28
|2
|2
Новости