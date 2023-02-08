«Лион» по пенальти обыграл «Лилль» в 1/8 финала Кубка Франции, Ловрен забил победный одиннадцатиметровый
«Лион» дома обыграл «Лилль» в серии послематчевых пенальти в матче 1/8 финала Кубка Франции — 2:2, пенальти — 4:2.
В основное время у хозяев забивали Матис Шерки и Александр Ляказетт. У гостей отметились Жонатан Дэвид и Эдон Жегрова.
Победный пенальти забил экс-защитник «Зенита» Деян Ловрен.
«Гренобль» (вторая лига) на выезде обыграл «Вьерзон» (четвертая лига) благодаря голу Лоика Нестора — 1:0.
«Анси» (вторая лига) на выезде победил «Париж» (вторая лига) — 2:1.
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|
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|54
|
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|
3
|Марсель
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|4
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|46
|
4
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|
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|4
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|
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|
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|22
|8
|5
|9
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|29
|
13
|Нант
|22
|5
|10
|7
|23-26
|25
|
14
|Монпелье
|22
|6
|2
|14
|31-45
|20
|
15
|Брест
|22
|4
|8
|10
|24-35
|20
|
16
|Труа
|22
|4
|7
|11
|33-48
|19
|
17
|Аяччо
|22
|5
|3
|14
|18-39
|18
|
18
|Страсбур
|22
|3
|9
|10
|27-39
|18
|
19
|Осер
|22
|3
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20
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|10.02
|23:00
|
Ницца – Аяччо
|- : -
|11.02
|19:00
|
Монако – ПСЖ
|- : -
|11.02
|23:00
|
Клермон Фут – Марсель
|- : -
|12.02
|15:00
|
Тулуза – Ренн
|- : -
|12.02
|17:00
|
Анже – Осер
|- : -
|12.02
|17:00
|
Лилль – Страсбур
|- : -
|12.02
|17:00
|
Монпелье – Брест
|- : -
|12.02
|17:00
|
Реймс – Труа
|- : -
|12.02
|19:05
|
Нант – Лорьян
|- : -
|12.02
|22:45
|
Лион – Ланс
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Фолэрин Балоган
Реймс
|14
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|13
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|17
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|19
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|16
|1
|2
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