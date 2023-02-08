«Лион» по пенальти обыграл «Лилль» в 1/8 финала Кубка Франции, Ловрен забил победный одиннадцатиметровый

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«Лион» дома обыграл «Лилль» в серии послематчевых пенальти в матче 1/8 финала Кубка Франции — 2:2, пенальти — 4:2.

В основное время у хозяев забивали Матис Шерки и Александр Ляказетт. У гостей отметились Жонатан Дэвид и Эдон Жегрова.

Победный пенальти забил экс-защитник «Зенита» Деян Ловрен.

«Гренобль» (вторая лига) на выезде обыграл «Вьерзон» (четвертая лига) благодаря голу Лоика Нестора — 1:0.

«Анси» (вторая лига) на выезде победил «Париж» (вторая лига) — 2:1.