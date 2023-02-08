Брат Месси заявил, что аргентинец не вернется в «Барселону»

Матиас Месси, брат нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси заявил, что аргентинец не вернется в «Барселону». Об этом Матиас заявил на своем канале в Twitch.

«У меня есть вырезка газеты Sport, в которой говорится: «Месси должен вернуться в Барселону».

Я сказал: «Хахахаха, мы не собираемся возвращаться в «Барселону», а если и вернемся, то проведем хорошую чистку. Помимо прочих, вышвырнем Жоана Лапорту», — сказал Матиас Месси.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» собирается встретиться Лионелем Месси, чтобы обсудить продление контракта.

В этом сезоне 35-летний футболист провел 24 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач.