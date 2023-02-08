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Сегодня, 20:22

Брат Месси заявил, что аргентинец не вернется в «Барселону»

Руслан Минаев
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Матиас Месси, брат нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси заявил, что аргентинец не вернется в «Барселону». Об этом Матиас заявил на своем канале в Twitch.

«У меня есть вырезка газеты Sport, в которой говорится: «Месси должен вернуться в Барселону».

Я сказал: «Хахахаха, мы не собираемся возвращаться в «Барселону», а если и вернемся, то проведем хорошую чистку. Помимо прочих, вышвырнем Жоана Лапорту», — сказал Матиас Месси.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» собирается встретиться Лионелем Месси, чтобы обсудить продление контракта.

В этом сезоне 35-летний футболист провел 24 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач.

Лионель Месси
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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1
 ПСЖ 22 17 3 2 54-17 54
2
 Ланс 22 13 7 2 34-16 46
3
 Марсель 22 14 4 4 43-20 46
4
 Монако 22 13 5 4 48-29 44
5
 Ренн 22 12 4 6 41-25 40
6
 Лилль 22 11 5 6 38-27 38
7
 Лорьян 22 10 6 6 35-34 36
8
 Ницца 22 9 7 6 27-21 34
9
 Лион 22 9 5 8 33-24 32
10
 Клермон Фут 22 8 6 8 24-29 30
11
 Реймс 22 6 12 4 26-26 30
12
 Тулуза 22 8 5 9 36-38 29
13
 Нант 22 5 10 7 23-26 25
14
 Монпелье 22 6 2 14 31-45 20
15
 Брест 22 4 8 10 24-35 20
16
 Труа 22 4 7 11 33-48 19
17
 Аяччо 22 5 3 14 18-39 18
18
 Страсбур 22 3 9 10 27-39 18
19
 Осер 22 3 5 14 18-46 14
20
 Анже 22 2 3 17 18-47 9
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10.02 23:00
Ницца – Аяччо
 - : -
11.02 19:00
Монако – ПСЖ
 - : -
11.02 23:00
Клермон Фут – Марсель
 - : -
12.02 15:00
Тулуза – Ренн
 - : -
12.02 17:00
Анже – Осер
 - : -
12.02 17:00
Лилль – Страсбур
 - : -
12.02 17:00
Монпелье – Брест
 - : -
12.02 17:00
Реймс – Труа
 - : -
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Нант – Лорьян
 - : -
12.02 22:45
Лион – Ланс
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Александр Ляказетт

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ПСЖ

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Жонатан Клаусс

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