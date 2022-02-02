«Лион» летом постарается подписать Ляказетта
«Лион» летом предложит контракт нападающему «Арсенала»
Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас подтвердил, что клуб летом постарается подписать нападающего «Арсенала» Александра Ляказетта.
«Мы постараемся сделать все возможное, чтобы в июне вернуть Ляказетта. Мы постоянно поддерживаем с ним контакт», — приводит слова Оласа L'Equipe.
Ляказетт перешел в «Арсенал» из «Лиона» летом 2017-го за 53 миллиона евро. В текущем сезоне игрок провел 22 поединка за «канониров», отличившись пятью голами и четырьмя ассистами. Контракт 30-летнего француза с лондонским клубом истекает в конце этого сезона.
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|7
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|28
|
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|22
|5
|9
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|22-27
|24
|
15
|Клермон Фут
|22
|5
|6
|11
|22-39
|21
|
16
|Труа
|22
|5
|5
|12
|20-31
|20
|
17
|Бордо
|22
|4
|8
|10
|34-53
|20
|
18
|Метц
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|4
|7
|11
|24-43
|19
|
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|8
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|4.02
|23:00
|
Марсель – Анже
|- : -
|5.02
|19:00
|
Сент-Этьен – Монпелье
|- : -
|5.02
|23:00
|
Монако – Лион
|- : -
|6.02
|15:00
|
Лорьян – Ланс
|- : -
|6.02
|17:00
|
Ницца – Клермон Фут
|- : -
|6.02
|17:00
|
Реймс – Бордо
|- : -
|6.02
|17:00
|
Страсбур – Нант
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|6.02
|17:00
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Труа – Метц
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Ренн – Брест
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|6.02
|22:45
|
Лилль – ПСЖ
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|Г
|
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Виссам Бен-Йеддер
Монако
|13
|
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Жонатан Давид
Лилль
|12
|
|
Людовик Айорк
Страсбур
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|П
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Кильян Мбаппе
ПСЖ
|9
|
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Димитри Пайет
Марсель
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Жонатан Клаусс
Ланс
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|Ж
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|1
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