«Лион» летом постарается подписать Ляказетта

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас подтвердил, что клуб летом постарается подписать нападающего «Арсенала» Александра Ляказетта.

«Мы постараемся сделать все возможное, чтобы в июне вернуть Ляказетта. Мы постоянно поддерживаем с ним контакт», — приводит слова Оласа L'Equipe.

Ляказетт перешел в «Арсенал» из «Лиона» летом 2017-го за 53 миллиона евро. В текущем сезоне игрок провел 22 поединка за «канониров», отличившись пятью голами и четырьмя ассистами. Контракт 30-летнего француза с лондонским клубом истекает в конце этого сезона.