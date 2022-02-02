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Сегодня, 18:25

«Лион» летом постарается подписать Ляказетта

«Лион» летом предложит контракт нападающему «Арсенала»
Иван Шитик
Корреспондент

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас подтвердил, что клуб летом постарается подписать нападающего «Арсенала» Александра Ляказетта.

«Мы постараемся сделать все возможное, чтобы в июне вернуть Ляказетта. Мы постоянно поддерживаем с ним контакт», — приводит слова Оласа L'Equipe.

Ляказетт перешел в «Арсенал» из «Лиона» летом 2017-го за 53 миллиона евро. В текущем сезоне игрок провел 22 поединка за «канониров», отличившись пятью голами и четырьмя ассистами. Контракт 30-летнего француза с лондонским клубом истекает в конце этого сезона.

Александр Ляказетт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Лион
Жан-Мишель Олас
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