«Лион» хочет продлить контракт с защитником Денайером

«Лион» хочет сохранить защитника Джейсона Денайера. Однако сам футболист не торопиться продлевать контракт, сообщает RMC Sport.

Срок соглашения между 26-летним игроком и французским клубом истекает этим летом.

В последнее время Денайер большую часть времени был травмирован и редко выходил на поле.

В этом сезоне футболист провел в лиге 1 14 матчей и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.