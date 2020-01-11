«Лион» добыл волевую победу в Бордо

В матче 20-го тура чемпионата Франции «Лион» на выезде обыграл «Бордо» со счетом 2:1. Оба мяча лионцы забили в начале второго тайма.

Чемпионат Франции. Лига 1

20-й тур

«Бордо» — «Лион» — 1:2 (1:0)

Голы: Бриан, 15 (1:0). Корне, 50 (1:1). Дембеле, 53 (1:2).

«Бордо»: Костиль, Косьельни, Сабали (Калу, 54), Мексер, Бенито, Паблу, Отавиу, Тшуамени (Уден, 40), Башич, Бриан, Де Превиль (Хван Ый Джо, 70).

«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Рафаэл да Силва, Аннерсен, Марсал, Тиагу Мендес, Ауар (Денайер, 90), Какере (Тузар, 90+4), Дембеле, Траоре (Террье, 64), Корне.

Предупреждения: Рафаэл да Силва, 24. Траоре, 45+2. Антони Лопеш, 90.

Судья: Тюрпен (Франция).

11 января. Бордо. Стадион «Матмют Атлантик».