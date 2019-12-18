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«Лион» арендует Лемара с правом выкупа

18:38
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Полузащитник «Атлетико» Тома Лемар покинет клуб в январское трансферное окно. «Лион» потерял до конца сезона своего ключевого игрока в атаке Мемфиса Депая, поэтому обратил свое внимание на 24-летнего француза, сообщает L`Equipe.

«Лион» арендует Лемара до июля 2020 года Лемара с обязательством выкупа трансфера игрока следующим летом.

За два сезона в составе «Атлетико» француз забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи, сыграв в 45 матчах чемпионата Испании.

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