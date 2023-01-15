«Лилль» дома разгромил «Труа»

«Лилль» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Франции разгромил «Труа» (5:1). По два гола в составе хозяев забили нападающие Мохамед Байо и Жонатан Давид.

«Лилль» с 34 очками поднялся на пятое место в турнирной таблице лиги 1, «Труа» (18 очков) занимает 14-ю строчку.