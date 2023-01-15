Роналдиньо заявил, что Месси может играть до 50 лет

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо считает, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может играть в футбол до 50 лет.

«Месси для меня — как брат, младший брат. Это мой большой друг. Лео еще долго сможет играть в футбол. Если он захочет, то будет играть до 50 лет!» — приводит слова Роналдиньо T?l?foot.

35-летний аргентинец выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за французский клуб 20 матчей, забил 13 мячей и отдал 14 результативных передач.