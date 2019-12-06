«Лилль» с минимальным счетом обыграл «Брест»

«Лилль» дома одержал победу над «Брестом» (1:0) в матче 17-го тура чемпионата Франции. Единственный гол на 16-й минуте встречи забил форвард Виктор Осимен.

«Лилль» с 28 очками занимает третье место в турнирной таблице лиги 1. «Брест» — 12-я строчка и 21 балл.

Чемпионат Франции. Лига 1

17-й тур

«Лилль» — «Брест» — 1:0 (1:0)

Гол: Осимен, 16.

«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Габриэл, Зеки Челик, Брадарич, Андре, Ренату Санчеш (Араужу, 80), Иконе (Юсуф Языджи, 87), Шека (Сумаре, 76), Бамба, Осимен.

«Брест»: Ларсоннье, Бааль, Кастеллетто (Байн, 17), Дюверн, Фоссюрье, Лан (Грансир, 77), Отре (Шарбоннье, 65), Баттоккио, Белькебла, Менди, Кардона.

Предупреждение: Ларсоннье, 90+2.

Судья: Ваттеллье (Франция).

6 декабря. Лилль. Стадион «Пьер Моруа».

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